Провкин Игорь Юрьевич
Базовая информация о персоне
Дата рождения:
17.02.1967 года
Возраст:
53 года
Место рождения:
г. Омск
Гражданство:
🇷🇺 Россия
Семейное положение:
Женат
Дети:
5
Биография и интересные факты
Провкин Игорь Юрьевич родился 17 февраля 1967 года в городе Омске. Мать Валентина Ивановна была учительницей в школе, отец Юрий Павлович был нефтяником. В 1970 году вся семья переехала жить в город Сургут, тогда Игорю было всего 13 лет. Учился он хорошо. В 1984 году Игорь Провкин окончил среднюю общеобразовательную школу №6. С 1985 года по 1987 год проходил службу в разведке, в 38 ДШБ. В 1988 году поступил в «Государственную академию нефти и газа». Проучившись 4 года, успешно завершил обучение в 1992 году.
Спортивные достижения также не обошли Игоря Провкина стороной. Так он со школы увлекался боксом, принимал участие в соревнованиях. Продолжал им заниматься и в ходе военной службы в войсках ВДВ, ну и дальше в институте. В 1987 году стал кандидатом в мастера спорта по данному виду спорта. Спорт Игорь Провкин никогда не забрасывал, просто позднее контактный бокс сменился на менее контактные: футбол и волейбол. Кроме того, Игорь Провкин играет хоккей.
С сентября 1992 года по октябрь 1994 года Игорь Провкин занимал должность директора ТОО «Экви-КОМ». С июля 1993 года занял должность председателя Совета директоров ЗАО ТПК «Пересветъ». Далее, с 1994 года, Игорь Юрьевич был руководителем АКБ «Русский банкирский дом», который входил в группу финансовых компаний, подконтрольных российскому бизнесмену и предпринимателю Владимиру Игоревичу Когану.
В 2001 году в «Высшей школе приватизации и предпринимательства» защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организация деятельности коммерческих банков по инвестированию реального сектора экономики (на примере жилищного строительства)». Говорят, защита прошла без каких-либо проблем. Судя по всему, уже полученный ранее опыт руководителя финансовой организации хорошо помог. Игорь Юрьевич имеет учетную степень кандидата экономических наук.
В декабре 2001 года Провкин был назначен представителем Народного Хурала Республики Калмыкия в Совете Федерации. В том же году был избран членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В 2002 году Игорь Провкин введен в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
В том же 2002 году был утвержден членом Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и членом Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, а также избран Заместителем председателя Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. В 2003 году был введен в состав Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям.
В том же 2003 году введен в состав Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту, а также избран заместителем Председателя Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. В 2004 году Игорь Провкин покинул парламент по собственному желанию, в связи с участием в выборах кандидата на пост губернатора Псковской области. В 2005 году работал в ФСКН, имеет специальное звание полковника.
В 2006 году назначен на должность Президента банка «Русский Банкирский дом». В 2007 году стал генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания Р. Б. Д.». В 2008 году Игорь Провкин принят на должность Президента банка «Поволжский». С 2012 года по настоящее время входит в Совет директоров нескольких финансовых компаний. В 2020 году назначен на должность Генерального директора АО «Опытный Завод N31 ГА».
Актуальная новостная повестка
Дата новости: 14/06/2016
ТЦ "Сити" выставили на продажу за 340 млн. рублей
Торговый центр «Сити», располагающийся в центре Ульяновска, выставлен на продажу за 340 миллионов рублей. Здание ТЦ принадлежит Игорю Провкину и находится на улице Карла Маркса по соседству с ТЦ «Амарантом». Занимается продажей ОАО «Российский аукционный дом», который назначил торги со стартовой стоимостью 339,8 млн. руб. Торговый центр включает в себя здание площадью более 7700 квадратных метров с оборудованием и правом аренды земельного участка. Отметим также, что зданием торгового центра уже интересовались федеральные банки.
Дата новости: 15/07/2011
Игорь Провкин уходит из «ПВ-банка» в Ульяновске
Бизнесмен принял решение продать свои акции, а это 98% уставного капитала, сразу нескольким акционерам. Три из них были руководителями банков прежде (Геннадий Мещеряков – «Связь-банк», Михаил Сурков и Игорь Кругляков – «МИБ-банк»), остальные – Идрисов Шамиль, Михаил Мостовой и Андрей Севагин. Доля каждого держателя составляет 16.33%. По словам Алексея Ясюченя, зампреда правления «ПВ-Банка», решение о продаже акций было обусловлено финансовым вопросом, но размер сделки остается в секрете. Напомним, что информация о том, что Провкин решил уйти из банка стала известна ещё в апреле этого года.
Интересно, чем сейчас занимается Игорь Провкин? Давно о нем ничего не слышал. Все больше в сети появляется информация про его сына, а вот про него ничего. У вас-то есть какая достоверная инфа?
Возможно, он передал дела бизнеса сыновьям, они вроде микрофинансовыми организациями руководят, а сам решил уйти на покой. Хотя вряд ли такой деятельный человек, как Провкин, ничем не занимается. Может просто не хочет афишировать свои дела другим людям, многие бизнесмены не являются публичными личностями.
Я давно слышала о Провкине, как о финансисте, а вот информация из биографии о том, что он ещё и профессионально занимался спортом, и закончил Академию нефти и газа меня удивила. Все чаще убеждаюсь, что успеха добиваются только разносторонне развитые личности. Чем шире у человека кругозор, чем больше он интересуется совершенно разными сферами, тем удачнее у него складывается жизнь и карьера.