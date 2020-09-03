Провкин Игорь Юрьевич родился 17 февраля 1967 года в городе Омске. Мать Валентина Ивановна была учительницей в школе, отец Юрий Павлович был нефтяником. В 1970 году вся семья переехала жить в город Сургут, тогда Игорю было всего 13 лет. Учился он хорошо. В 1984 году Игорь Провкин окончил среднюю общеобразовательную школу №6. С 1985 года по 1987 год проходил службу в разведке, в 38 ДШБ. В 1988 году поступил в «Государственную академию нефти и газа». Проучившись 4 года, успешно завершил обучение в 1992 году.

Спортивные достижения также не обошли Игоря Провкина стороной. Так он со школы увлекался боксом, принимал участие в соревнованиях. Продолжал им заниматься и в ходе военной службы в войсках ВДВ, ну и дальше в институте. В 1987 году стал кандидатом в мастера спорта по данному виду спорта. Спорт Игорь Провкин никогда не забрасывал, просто позднее контактный бокс сменился на менее контактные: футбол и волейбол. Кроме того, Игорь Провкин играет хоккей.

С сентября 1992 года по октябрь 1994 года Игорь Провкин занимал должность директора ТОО «Экви-КОМ». С июля 1993 года занял должность председателя Совета директоров ЗАО ТПК «Пересветъ». Далее, с 1994 года, Игорь Юрьевич был руководителем АКБ «Русский банкирский дом», который входил в группу финансовых компаний, подконтрольных российскому бизнесмену и предпринимателю Владимиру Игоревичу Когану.

В 2001 году в «Высшей школе приватизации и предпринимательства» защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организация деятельности коммерческих банков по инвестированию реального сектора экономики (на примере жилищного строительства)». Говорят, защита прошла без каких-либо проблем. Судя по всему, уже полученный ранее опыт руководителя финансовой организации хорошо помог. Игорь Юрьевич имеет учетную степень кандидата экономических наук.

В декабре 2001 года Провкин был назначен представителем Народного Хурала Республики Калмыкия в Совете Федерации. В том же году был избран членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В 2002 году Игорь Провкин введен в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В том же 2002 году был утвержден членом Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и членом Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, а также избран Заместителем председателя Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. В 2003 году был введен в состав Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям.

В том же 2003 году введен в состав Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту, а также избран заместителем Председателя Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. В 2004 году Игорь Провкин покинул парламент по собственному желанию, в связи с участием в выборах кандидата на пост губернатора Псковской области. В 2005 году работал в ФСКН, имеет специальное звание полковника.

В 2006 году назначен на должность Президента банка «Русский Банкирский дом». В 2007 году стал генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания Р. Б. Д.». В 2008 году Игорь Провкин принят на должность Президента банка «Поволжский». С 2012 года по настоящее время входит в Совет директоров нескольких финансовых компаний. В 2020 году назначен на должность Генерального директора АО «Опытный Завод N31 ГА».